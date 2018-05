India, ribelli maoisti uccidono sei poliziotti nell'est

Nuova Delhi, 20 mag. - I ribelli maoisti hanno ucciso sei poliziotti in una foresta nella parte orientale dell'India, dove i combattenti portano avanti da decenni la guerriglia.

Un altro agente è rimasto ferito quando il loro veicolo è stato colpito nel distretto di Dantewada nello stato di Chhattisgarh, come ha dichiarato il responsabile di polizia Sunder Raj P.

I poliziotti scortavano un tir che trasportava materiali oer la costruzione di strade. Raj ha aggiunto che sono in corso le ricerche degli aggressori. La guerriglia maoista in India è iniziata negli anni Sessanta e ha provocato migliaia di vittime in incidenti quasi quotidiani.

(fonte AFP)