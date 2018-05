Ilva, Nappi: proposta M5S rischia di essere una Bagnoli 2

Roma, 20 mag. - "Lasciare a casa 20.000 lavoratori senza garanzie? Inaccettabile. L`annuncio dei 5 Stelle sulla loro volontà di chiudere l`Ilva di Taranto è di una gravità sconcertante che dimostra tutta l`incompetenza e la superficialità di questi signori. Ma davvero Di Maio e i suoi pensano di proteggere l`ambiente e promuovere lo sviluppo industriale al Sud con fumosi progetti di futuribili riconversioni? Ma davvero credono che al Sud si possa andare avanti con sussidi e parole? Se questo è il loro approccio al governo dell`Italia - o se è questa la qualità della loro proposta - non c`è alternativa al voto. Sono sicuro che il Presidente Mattarella, anche considerando quello che è stato annunciato da questi avventurieri sulla Tav, saprà valutare i rischi che il Paese sta correndo in queste ore". Così Severino Nappi, Responsabile Nazionale Politiche per il Sud di Forza Italia.