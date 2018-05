Pechino annuncia: Cina e Usa rinunciano a guerra commerciale

Pechino, 20 mag. - Cina e Stati Uniti hanno deciso di rinunciare a ogni guerra commerciale e all'aumento dei rispettivi diritti doganali. Lo hanno annunciato gli organi di informazione ufficiali di Pechino.

Questo annuncio, che arriva dopo negoziati di alto livello a Washington, segue mesi di tensioni tra le due potenze, con il presidente americano Donald Trump che ha più volte puntato il dito contro un rapporto commerciale squilibrato che rappresenta un pericolo per gli Stati Uniti. "Le due parti sono arrivate a un consenso, non si impegneranno in una guerra commerciale e non aumenteranno i rispettivi diritti doganali", ha dichiarato il vice premier cinese Liu He, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

Il vice premier cinese, che ha diretto questa settimana a Washington la delegazione incaricata dei negoziati con il segretario americano al Tesoro Steven Mnuchin, ha spiegato che l'accordo era "una necessità".

(fonte AFP)