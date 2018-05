Governo, Pascucci: Italia in Comune alternativa al populismo

Roma, 20 mag. - "Italia in Comune è l'alternativa al populismo che in queste ore sta spingendo l'Italia verso un futuro incerto, senza progetti, in cui prevale solo la voglia di prendersi delle poltrone". Lo ha detto Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e coordinatore nazionale di Italia in Comune, nel corso della convention del partito in corso a Roma.

"Questo è il momento storico per scendere in campo con un nuovo grande progetto che nasce dall'esperienza e dalla competenza per sfidare chi oggi soffia sul vento dell'odio e delle paure proponendo finti contratti senza coperture finanziarie, solo per garantirsi qualche poltrona per i prossimi anni, sulle spalle degli italiani", ha detto Pascucci parlando di fronte ad oltre duecento tra sindaci e amministratori locali giunti da tutta Italia per la seconda tappa del tour regionale di Itc.

"Siamo pronti a sfidare il polo populista parlando di contenuti, a partire dai 40 miliardi di fondi tagliati in questi anni agli Enti Locali che sono la prima ed unica frontiera dei cittadini. Su questi temi nel contratto fake legastellato non ci sono menzioni e Italia in Comune farà sentire la propria voce per riportare i diritti essenziali al centro dell'agenda di governo, impedendo il massacro e l'abbandono a cui sono stati costretti i sindaci in questi anni", ha concluso Pascucci.