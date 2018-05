Governo, Bernini: contratto aumenta tasse ai disabili

Roma, 20 mag. - "Più si legge il contratto del nascente governo e più si scopre la sua inadeguatezza e, qualora venisse davvero applicato attraverso norme di legge, il danno che potrebbe apportare anche alle fasce più deboli della popolazione". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato aggiungendo che "è il caso, ad esempio, delle persone diversamente abili per le quali Di Maio annuncia l`istituzione di un Ministero ad hoc. Ebbene, con la Flat tax riveduta e corretta rispetto alla versione del centrodestra, si aboliscono le deduzioni e le detrazioni, determinando anche la cancellazione della specifica deduzione per spese mediche sostenute dai disabili per oltre 259mila contribuenti, per un totale di più di un miliardo di euro ed una media di circa 4 mila euro a beneficiario. Questa abolizione acritica determinerá per circa 200mila contribuenti con reddito complessivo inferiore a 26 mila euro un aggravio di tassazione. Una piccola grande prova di come i Cinquestelle e Di Maio non siano in grado di fornire concrete soluzioni di governo, preferendo gli annunci roboanti, come l`istituzione di un nuovo Ministero che miracolosamente risolverebbe i problemi di una parte della popolazione che deve essere tutelata, ad una seria programmazione per fronteggiare i bisogni dei cittadini. Siamo certi che gli amici della Lega non vorranno avallare simili ingiustizie e saranno al nostro fianco per raddrizzare storture che si tradurrebbero in pesanti danni per i cittadini".