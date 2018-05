Gasparri: futuro inquietante per lavoro e investimenti

Roma, 20 mag. - "No Tav, no Ilva, no grandi opere. Si profila un governo del no. Con conseguenze catastrofiche sull`occupazione, sugli investimenti, sulla dotazione infrastrutturale del Paese. Con l`aggiunta di salati risarcimenti di più di due miliardi ai francesi per la sola Tav. abbiamo detto che giudicheremo i fatti. Gli annunci sono veramente inquietanti per l`Italia e per gli italiani. Forza Italia combatte gli sprechi e vuole, anche in materia di grandi opere, razionalità e trasparenza. Ma il governo della paralisi è l`esatto opposto di quanto abbbiamo proposto in campagna elettorale, abbiamo fatto quando siamo stati al governo e intendiamo ricominciare a fare quando, speriamo presto, ci torneremo, all`insegna della chiarezza, della coerenza, della concretezza. Quanto ascoltiamo è davvero inquietante e credo che molti dovrebbero aprire gli occhi prima di infilarsi in un autentico disastro". Lo dichiara il sen. Maurizio Gasparri (FI).