La Francia avverte l'Italia: rispetti impegni o Eurozona rischia

Roma, 20 mag. - Dalla Francia arriva un nuovo monito all'Italia. Dopo il presidente Macron, è il mkinistro dell'economia Bruno Le Maire a inviare un avvertimento alla penisola. "La stabilità dell'area euro è a rischio se il nuovo governo populista italiano non manterrà gli impegni sul debito e sul deficit così come sul consolidamento delle banche" ha affermato Le maire in una intervista alla televisione CNews.

"Tutti in Italia devono comprendere che il futuro del paese è in Europa e da nessun'altra parte e se il futuro è in Europa ci sono regole che devono essere rispettate".