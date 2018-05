Zingaretti: bene iniziativa dei sindaci di Italia in Comune

Roma, 20 mag. - "Bene questa iniziativa dei sindaci e degli amministratori di `Italia in Comune`, promossa da Pizzarotti, Pascucci, Coletta e tantissimi altri. Queste esperienze civiche e diverse sono utili all'Italia e alla vitalità della nostra vita democratica. Se nel Lazio abbiamo vinto è anche grazie al protagonismo di queste esperienze, parte viva della nostra alleanza". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipando al Caffè Letterario di Roma all`iniziativa "La società che sogniamo. La società che vogliamo", promossa da "Italia in Comune".