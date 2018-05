Roma, 20 mag. - "La scelta giallo verde di Salvini non la capisco ma la rispetto e Rivoluzione Cristiana giudicherà il governo senza pregiudizi". E' quanto afferma il segretario Gianfranco Rotondi aggiungendo che "tra le tante cose che non capisco c`è la scelta della Lega di imporre una controfigura al posto di Di Maio: rotto per rotto, io avrei responsabilizzato Di Maio; i prestanome non portano mai bene, e lasciare le mani libere a Di Maio è un ulteriore favore che non gli avrei reso".