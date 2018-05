Roma, 20 mag. - "Sta per nascere il governo dei `no`. Il `contratto` Lega-M5S dice `no` alla Tav, `no` all`Ilva, `no` a politiche più incisive per il Mezzogiorno, `no` ad una vera e rivoluzionaria Flat Tax. Salvini alzi la voce, difenda le istanze del centrodestra e non ceda ai diktat di Di Maio". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.