Mattarella: D'Antona uomo del dialogo e serio riformatore

Roma, 20 mag. - "Il vile assassinio del professor Massimo D'Antona - diciannove anni or sono - ha privato la nostra comunità nazionale di un serio riformatore, di un uomo del dialogo, di un'intelligenza al servizio del progresso civile, sempre attenta alle ragioni del lavoro". E' quanto afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un comunicato per ricordare D'Antona.

"In questa giornata di memoria e di solidarietà, intendo esprimere la mia vicinanza alla moglie Olga e ai suoi familiari, oltre che unirmi a tutti coloro che hanno conosciuto D'Antona, che gli sono stati amici, che hanno condiviso con lui la passione degli studi e l'impegno per politiche utili a una migliore coesione e a uno sviluppo del Paese. I brigatisti lo colpirono con ferocia disumana, quando già il terrorismo rosso era stato sconfitto, isolato, e di fatto ridotto a bande di killer".

"D'Antona aveva dedicato la propria vita al diritto del lavoro e, nelle trasformazioni del nostro tempo, si era impegnato per rafforzare i principi costituzionali. Nella delirante visione dei terroristi, D'Antona è diventato, come i suoi colleghi Ezio Tarantelli e Marco Biagi, un simbolo da annientare. La sua opera per un mondo del lavoro moderno - conclude Mattarella - e parte dello sforzo per la crescita del Paese, unita all'impegno per combattere le diseguaglianze e rimuovere gli ostacoli che frenano e limitano l'universalità dei diritti che la Costituzione sancisce, costituisce patrimonio comune".