Valle d'Aosta al voto, si rinnova il Consiglio regionale

Roma, 20 mag. - Seggi aperti in Valle d'Aosta, dove dalle 7 alle 22 si vota per il rinnovo del Consiglio regionale.

Le operazioni di scrutinio avranno luogo domani, in via sperimentale e provvisoria, attraverso un sistema di spoglio centralizzato dei voti. Nuova anche la legge elettorale, che prevede l'assegnazione proporzionale dei 35 seggi, senza ballottaggio ma con un premio di maggioranza (21 seggi sui 35) a quella lista o coalizione capace di ottenere almeno il 42% dei voti.

Sono dieci le liste presenti alle elezioni regionali in Valle d`Aosta, con il centrodestra che corre diviso: Area Civica-Stella Alpina-Pour Notre Vallée; Centrodestra Valle d`Aosta; Partito Democratico; Impegno Civico; Union Valdotaine Progressiste; Alpe; Lega Salvini Vallée d`Aoste; Union Valdotaine; Mouv`; Movimento 5 Stelle. Alla fine sia CasaPound che Potere al Popolo non sono riusciti a raccogliere le firme necessarie per essere della partita.