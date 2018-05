Nozze Gb, il vestito Givenchy di Meghan, un omaggio al Commonwealth

Roma, 19 mag. - Per sposare il principe Harry, l'ex attrice americana Meghan Markle ha indossato un vestito da sposa in seta bianca disegnato dalla stilista britannica Clare Waight Keller, direttrice artistica della maison francese Givenchy. Sobrio ed elegante, che mette in risalto la silhouette della neo Duchessa di Sussex 36enne, l'abito, scollatura a barchetta e maniche a tre quarti, ha un corto strascico e un lungo velo ricamato.

E' dopo aver incontrato Clare Waight Keller a inizio 2018, che Meghan ha scelto di lavorare con lei per questo vestito "dall'estetica senza tempo ed elegante", come indicato in un comunicato Kensington Palace. Optando per Clare Waight Keller, la nuova duchessa di Sussex ha voluto sottolineare il successo di una stilista di talento di fama "mondiale", ha aggiunto il palazzo.

Clare Waight Keller è passata da Pringle of Scotland, poi Chloe, prima di diventare nel 2017 direttrice artistica di Givenchy, maison fondata nel 1952 da Hubert de Givenchy. Ha anche lavorato per Gucci, Ralph Lauren e Calvin Klein. Conformemente ai desideri di Meghan, il velo, lungo cinque metri, è ricamato con dei fiori che rappresentano i 53 Paesi del Commonwealth. La sposa ha aggiunto anche due fiori di sua scelta, fra cui un fiore della California, da dove è originaria. Meghan portava anche delle scarpe Givenchy e un diadema di diamanti del 1932, prestato dalla regina Elisabetta II, nonna di Harry.

Scegliendo Clare Waight Keller, Meghan ha smentito la maggior parte degli esperti che si aspettavano Burberry, Stella McCartney o Ralph & Russo. Nel bouquet di Meghan alcuni fiori raccolti da Harry in persona nel giardino di Kensignton Palace. Harry indossava una uniforme decorata al petto da un'icona di ali da pilota ricevuta dal Principe quando era pilota di elicotteri Apache nell'esercito. Una medaglia ricorda anche la sua missione militare in Afghanistan.