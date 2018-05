Nozze reali, il grande giorno di Harry e Meghan -4

Londra, 19 mag. - Suspence anche sulla torta, altra concessione alle origini Usa di Meghan. La pasticcera, l'americana Claire Ptak, proprietaria di una piccola pasticceria nell'Est di Londra ha svelato qualche dettaglio sulla torta nuziale che sarà a base di limone e fiori di sambuco. "Sarà presentata in maniera diversa. E' un leggero strappo alla tradizione", ha precisato. Ci vorranno 20 chili di farina, altrettanti di zucchero, 500 uova bio, 200 limoni di Amalfi e dieci bottiglie di sciroppo di sambuco.

Top secret l'abito da sposa del Royal Wedding. Anche se da svariati giorni il Daily Mail sostiene con certezza che la maison scelta sia Ralph & Russo, che ha curato il look di Meghan Markle anche per il giorno del fidanzamento. I futuri sposi sembra abbiano il meteo dalla loro parte, fatto per nulla scontato nella piovosa Inghilterra: secondo i meteorologi inglesi, il sole farà capolino fin dalle prime ore del mattino e allieterà l'intera giornata.