Di Maio: non so se sarò premier, ma leadeer è programma

Roma, 19 mag. - "Non so se personalmente andrò a fare il presidente del Consiglio o entrerò nella squadra di governo, ma di certo ho portato al governo del paese il nostro vero leader che è il programma di governo Cinque Stelle". Lo dice in diretta Facebook da Imola, Luigi Di Maio, nel corso di una manifestazione in appoggio alla candidata sindaca Cinque Stelle Manuela Sangiorgi.

"Ormai ci siamo - aggiunge - da lunedì o martedì spero di poter sostenere i nostri candidati sindaci dal governo del Paese".