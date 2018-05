Roma, 19 mag. - C'erano anche i Non ti scordar di me, i fiori preferiti della principessa Diana, nel bouquet di Meghan, oltre ai fiori raccolti dal principe Harry in persona nel giardino di Kensignton Palace per le nozze.

"I Non ti scordar di me erano i fiori preferiti di Diana - ha fatto sapere Kensington Palace - la coppia li ha appositamente scelti perchè venissero inclusi nel bouquet di Meghan per onorare la memoria della defunta principessa in questo giorno speciale".