Roma, 19 mag. - "Si può tifare per la Juventus o pensare, come faccio io, che sia la squadra avversaria per eccellenza, la rivale storica. Ma vedere Gigi Buffon lasciare quella maglia, quella fascia da capitano, mette comunque i brividi. Giù il cappello, lascia uno dei più grandi portieri della storia. In bocca al lupo, Gigi, qualunque sia il tuo futuro". Lo scrive su Instagram Matteo Renzi, senatore ed ex segretario del Pd.