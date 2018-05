Pd, Rossomando: con relazione Martina si può aprire fase nuova

Roma, 19 mag. - "Con il voto favorevole alla relazione di Martina può aprirsi una fase nuova della quale abbiamo bisogno per offrire un'alternativa credibile e un'opposizione efficace alla destra populista e sovranista che si appresta a governare il paese". Lo afferma Anna Rossomando, vicepresidente del Senato, esponente dell'area orlandiana del Pd.

"Importanti - aggiunge - i passaggi dove ha affermato la necessità di guardare in faccia il disagio sociale e gli errori che sono stati commessi, di congresso costituente, di collegialità , di costituire nuovi gruppi dirigenti e di anteporre le idee alle persone. Per questo oggi è un buon inizio. Da sempre la questione sociale è anche questione democratica; per opporci efficacemente alle destre sovraniste e populiste dobbiamo ripartire da qui . Perché dichiararci contro i populisti non basta e la storia ce lo ha già insegnato".