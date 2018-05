Governo, Schifani (Fi): Salvini sostiene programma No Tav

Roma, 19 mag. - "Anche strappare i libri è libertà d'espressione. Bisogna dire basta al discorso della democrazia fine a se stessa!". Era il maggio del 2016 ed a parlare era Francesca, 21 anni, del collettivo Hobo di Bologna che così accoglieva Matteo Salvini all'Universitá, strappando il suo libro autobiografico. Un collettivo che si definiva "lavoratore di #IkeaInLotta, militante di Occupy, No Tav, insorto in Tunisia ed Egitto e a favore della riappropriazione del reddito". Ecco Salvini e la Lega anche con chi stanno facendo il governo. Altro che impegnato per elettori del Centrodestra, che sicuramente non hanno votato Matteo Salvini per governare con un programma No Tav. Questo era il programma di Francesca, la ragazza che solo due anni fa accoglieva Salvini strappando i suoi libri...". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Renato Schifani.