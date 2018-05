Furlan: senza l'Ilva si mette in ginocchio Taranto

Roma, 19 mag. - "Chiudere l`Ilva significherebbe mettere in ginocchio l`economia della citta` di Taranto e perdere un ruolo strategico e di qualita` nella produzione di acciaio del nostro paese. Bisogna trovare una strada per salvaguardare l`occupazione ed il risanamento ambientale, che e` quello che chiedono tanti lavoratori e tanti cittadini di Taranto. La Cisl e` pronta a riaprire il confronto per salvare una delle poche grandi imprese produttive del Mezzogiorno e del paese. Ma occorre un grande senso di responsabilita` da parte di tutti". Lo dichiara in una nota la Segretaria Generale della Cisl Annamaria Furlan.