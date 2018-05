Tav, Gasparri: noi con carabinieri e poliziotti feriti

Roma, 19 mag. - "Un esponente di punta del movimento grillino ha partecipato, in queste ore, a una manifestazione no tav. E già questo ci fa capire quale sarà l`orientamento del nascente governo. Ma oltre a partecipare ha anche detto che l`opera sarà bloccata". Lo afferma in una nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.

"Queste frasi - aggiunge - fanno capire che l`Italia dovrà staccare un assegno di circa tre miliardi di euro, come le autorità francesi hanno già chiaramente detto, per la responsabilità italiana nel blocco. Questa vittoria dei no tav dovrebbe anche indurre a una riflessione i tanti appartenenti delle forze dell`ordine che sono stati aggrediti selvaggiamente in questi anni. Noi siamo solidali con i poliziotti e i carabinieri feriti in prima linea dai no tav violenti e nemici della legalità. Per noi lo Stato sono loro. Altri preferiscono i no tav".