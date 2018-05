Cecenia, 7 morti in un attacco a una chiesa ortodossa a Grozny

Mosca, 19 mag. - Quattro ribelli, due poliziotti e un civile sono rimasti uccisi nell'attacco messo a segno oggi contro una chiesa ortodossa nel centro di Grozny, in Cecenia. Questo l'ultimo bilancio delle vittime diffuso dal Comitato investigativo russo.

"Stando alle prime informazioni, due poliziotti incaricati della sicurezza della chiesa e un civile sono rimasti uccisi", si legge in un comunicato, in cui si precisa che altri due agenti sono rimasti feriti. "Quattro ribelli sono stati eliminati", si aggiunge nella nota, in cui il Comitato ha sottolineato che "la professionalità della polizia ha evitato che l'attacco avesse conseguenze più gravi e facesse più vittime".

Da parte sua, il presidente ceceno Ramzan Kadyrov ha detto alle agenzie di stampa russe che i ribelli "sono entrati nella chiesa dell'Arcangelo Michele tentando di prendere in ostaggio i fedeli", e che hanno agito "su ordine di un Paese occidentale".