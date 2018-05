Pd, Damiano: vecchia maggioranza non esiste più

Roma, 19 mag. - "Incomprensibile e sbagliato il cambio dell'ordine del giorno deciso dalla Presidenza all'inizio dell'Assemblea del Pd". Lo dichiara Cesare Damiano, leader di LabDem, a proposito dell'assemblea del Partito democratico.

"Abbiamo fatto bene - continua - come minoranza, a votare compattamente contro. Apprezzabile la relazione di Martina, che rappresenta un elemento di discontinuità nel metodo proposto, nei contenuti e nell'analisi sulla sconfitta elettorale. Condivisibile soprattutto nella parte nella quale ha rivendicato con forza la propria pienezza di poteri fino al congresso e l'annuncio di una nuova segreteria plurale. Con oggi si è indubbiamente aperta una fase politica nuova per il Pd che sta anche cambiando gli equilibri interni. Di fatto, la vecchia maggioranza congressuale non esiste più", conclude.