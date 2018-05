Nozze Gb, Elton John ha cantato a ricevimento offerto da regina

Roma, 19 mag. - Sir Elton John ha cantato al ricevimento offerto dalla regina Elisabetta II al castello di Windsor per festeggiare il matrimonio del Principe Harry con Meghan Markle. Lo ha annunciato in un tweet Kensington Palace sottolineando che il cantante inglese si è esibito per i neo sposi in riconoscimento dell'amicizia che lo lega al Principe Harry e alla sua famigla.

Kensington Palace ha anche reso noto che Harry e Meghan hanno pregato a chi volesse fare un regalo alla coppia di optare per una donazione a una delle sette charity da loro selezionate.