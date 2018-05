Roma, 19 mag. - "Vogliono reddito e accoglienza per tutti al grido di stop Salvini. Io dico: stop clandestini, tutta l'Africa in Italia non ci sta. Spero di potermi mettere presto al lavoro per cominciare a rimediare ai disastri del Pd sull'immigrazione". Lo scrive Matteo Salvini su Twitter, allegando lna foto di una manifestazione di migranti e richiedenti asilo.