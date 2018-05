Verducci: ora serve un congresso per fare un grande Pd

Roma, 19 mag. - "Il tema del prossimo Congresso non è rimettere insieme i cocci di un centrosinistra fatto da pezzi di ceto politico, ma dovrà essere la costruzione di un grande Pd, capace di rilanciare la sua vocazione maggioritaria, di costruire dall'opposizione un'alleanza sociale alternativa alle destre di Grillo, Salvini, Berlusconi". Lo ha detto il senatore Francesco Verducci, intervenendo all'assemblea nazionale del Pd.

"Basta - ha aggiunto - autoreferenzialità e veti paralizzanti che ci estraneano dai bisogni e dalle necessità degli italiani. Serve un congresso, per un nuovo inizio, per una nuova fondazione del Pd, per reinventare un progetto che riparta da dove la sconfitta è stata più netta'.