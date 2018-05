Contratto per governo, Salvini ha votato al gazebo Lega a Milano

Milano, 19 mag. - Matteo Salvini ha votato a Milano, davanti al centro commerciale del Portello, in uno dei circa mille gazebo allestiti dalla Lega per far esprimere i militanti e cittadini sul contratto di programma per il governo condiviso con i Cinque stelle. "Quando la gente partecipa, sceglie e dice la sua, porta idee e soluzioni è sempre un esercizio positivo. Ho notizia di migliaia di persone, anche tanti non leghisti, che stanno portando il loro contributo. Se nasce è un governo che nasce con un sostegno popolare forte", ha detto Salvini dopo aver espresso il suo voto. Al gazebo, aperto alle 10 di stamane, hanno votato circa 500 persone, stando ai militanti leghisti.

Sulla scheda, su cui c'è da mettere una croce su un sì o un no, i punti del programma della Lega recepiti del contratto di governo (flat tax, superamento della legge Fornero e blocco sbarchi immigrati, per esempio) ma non le parti volute del Movimento 5 stelle, come il reddito di cittadinanza.