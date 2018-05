Pd, Cirinnà: voto assemblea fa bene al partito

Roma, 19 mag. - "Il sostegno venuto dal voto dell'Assemblea nazionale che ha confermato a Maurizio Martina il compito di gestire i prossimi delicati passaggi politici e istituzionali è il frutto e il relativo recepimento di quanto espresso da più parti. E' un passaggio importante per la vita democratica del nostro partito e per il decisivo ruolo a cui è chiamato in questo difficile momento per il Paese. Una gestione attenta, collegiale e plurale è ciò che serve per dare nuovo impulso all'azione del Pd ed alla sua proposta politica della cui riuscita dobbiamo essere tutti responsabili. Un impegno del quale dobbiamo rispondere di fronte al nostro popolo e ai cittadini". Lo dichiara in una nota la senatrice del Pd, Monica Cirinnà.