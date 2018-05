Ilva, Savino (Fi): fermare follia anti-industriale M5s

Roma, 19 mag. - "Non si può consentire che abbia la meglio la follia anti-industriale dei Cinque Stelle che vogliono chiudere l`Ilva: sarebbe un danno incalcolabile per Taranto e la Puglia oltre che un costo per le casse pubbliche assolutamente intollerabile". Lo afferma Elvira Savino, deputata pugliese di Forza Italia.

"Nel programma di governo di Forza Italia - aggiunge - c`è il rilancio dell`economia e dell`occupazione nel Sud, mentre evidentemente il M5S vuole affossare il Meridione. La logica grillina del non lavorare, perché tanto ci pensa lo Stato, è il contrario di ogni visione minimamente liberale ed è insostenibile per la tenuta dei conti pubblici. Dobbiamo proteggere impresa, lavoratori e territorio con nuovi investimenti ed una logica innovativa. Spero - conclude Savino - che la Lega non si pieghi ai Cinque Stelle".