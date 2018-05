Area Emiliano: in assemblea Pd debolezza Renzi, auguri a Martina

Roma, 19 mag. - "L'approvazione della relazione di Maurizio Martina, che ha chiesto all'assemblea un mandato pieno a guidare il partito fino al congresso e il rinvio dell'ordine del giorno, è un segno di debolezza della ex maggioranza renziana. Oggi si è plasticamente rappresentata una nuova maggioranza in assemblea". Lo sottolinea una nota di Fronte Democratico, l'area Pd vicina a Michele Emiliano.

"Auguriamo un buon lavoro - prosegue - al segretario che ha ricevuto il 97 per cento del consenso su una linea di discontinuità e cambiamento. Renzi oggi, anziché confrontarsi in assemblea come hanno fatto tutti, ha preferito andar via, sottraendosi al voto e al confronto".