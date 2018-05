Stagioni russe: a Milano il concerto del coro dei cosacchi di Kuban

Roma, 19 mag. - Il più antico e unico gruppo nazionale della Russia, il Coro Statale Accademico dei Cosacchi di Kuban, terrà questa sera un concerto all'Auditorium di Milano, sotto la direzione di Viktor Zakharchenko, in cui verranno eseguite composizioni del tesoro della cultura cosacca. L'esibizione del gruppo completerà il programma culturale "Giornate della cultura spirituale russa in Italia", nell'ambito del progetto internazionale culturale "Le Stagioni Russe" in Italia.

Come si legge in un comunicato, le canzoni e le danze del coro dei cosacchi di Kuban sono simili a un attacco di cavalleria incontrollabile. Il coro esplode letteralmente con uno spettacolo luminoso e coinvolgente, dove si fondono l'energia dell'impetuosa danza, il virtuosismo dei trucchi, l'avventatezza delle canzoni cosacche e il toccante lirismo. Il team comprende gruppi vocali, di ballo, un'orchestra di strumenti a fiato e popolari.

"Stagioni Russe", in corso fino alla fine del 2018, comprende più di 310 eventi, tra cui 35 mostre, 37 spettacoli teatrali, 63 concerti di musica sinfonica, 55 balletti, 31 progetti dedicati all'arte cinematografica, 44 tournée dei collettivi tradizionali più importanti, 45 festival del circo e dell'arte. Alle "Stagioni Russe" in Italia partecipano 87 enti di cultura. Askanews è media partner di "Stagioni Russe", anche in un evento speciale al prossimo forum economico di San Pietroburgo.