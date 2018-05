Melania Trump dimessa dall'ospedale, è tornata alla Casa Bianca

Washington, 19 mag. - Melania Trump è rientrata alla Casa Bianca dopo cinque giorni di ospedale per un intervento chirurgico per un problema benigno ad un rene. "Si riposa ed è sempre di ottimo umore", ha indicato la portavoce della First Lady, ringraziando le migliaia di persone che le hanno inviato messaggi di solidarietà.

La ex modella slovena, 48 anni, ha passato la maggior parte della settimana all'ospedale militare di Walter Reed a Bethesda (Maryland), alla periferia di Washington. La terza moglie di Donald Trump, molto discreta dal suo arrivo alla Casa Bianca, ha a poco a poco trovato la sua dimensione al 1600 di Pennsylvania avenue.

Secondo un sondaggio CNN/SSRS pubblicato a inizio maggio, il 57% degli americani ha una opinione positiva di lei, una percentuale in netto aumento rispetto a gennaio (47%).