Meloni e delegazione Fdi alla Marcia per la vita

Roma, 19 mag. - "Fratelli d'Italia partecipa alla Marcia nazionale per la vita, dedicata quest'anno ad Alfie Evans, il bambino al quale abbiamo fatto avere la cittadinanza italiana perché i suoi genitori fossero liberi di continuare a curarlo qui in Italia all`ospedale Bambin Gesù. Siamo qui per dire che rifiutiamo una società che decide deliberatamente di non curare un neonato contro il parere dei suoi genitori. Il politicamente corretto delle volte è molto distante dall`umanità". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, partecipando insieme ad una delegazione di parlamentari e sindaci di FdI all'ottava edizione della Marcia per la vita a Roma.