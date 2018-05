Pd, Lo Giudice (Retedem): relazione Martina apre una fase nuova

Roma, 19 mag. - "La modifica dell`ordine dei lavori che ha impedito un voto di nomina del nuovo segretario è stato un gesto offensivo verso un migliaio di delegati che hanno speso tempo, denaro e passione politica per venire a Roma ad esercitare il loro ruolo". Lo afferma in una nota Sergio Lo Giudice, portavoce di ReteDem.

"C`è di buono - aggiunge - che il voto sulla relazione del segretario reggente Martina apre una fase nuova, per quanto transitoria, per il Pd. L`autocritica sugli errori del gruppo dirigente, l`annuncio di una nuova segreteria plurale, la rivendicazione di un ruolo di segretario pieno, se pure a termine, la chiusura ad accordi con Forza Italia, l`idea di un congresso basato su una discussione vera e non solo sui gazebo segnano una discontinuità forte con la fase precedente. Adesso si apra una nuova pagina: serve un congresso vero dove le ambiguità di questi mesi si sciolgano in un confronto fra due idee di partito e di paese", conclude.