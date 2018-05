Pd, Boccia: congresso per ricostruire grande centrosinistra

Roma, 19 mag. - "Serve un Pd diverso, un Pd che abbandoni l'idea dell'autosufficienza, un PD che riparta dagli ultimi, dai giovani, dalle periferie. Serve un Pd che ricostruisca un centrosinistra vasto perché l'alternativa, come è emerso nelle elezioni politiche, per molti elettori di sinistra è diventato il M5S. E per loro oggi sarà difficile se non impossibile accettare l'alleanza con la Lega". Lo afferma Francesco Boccia, esponente di Fronte Democratico, intervenendo all'assemblea nazionale del Pd.

"Noi - aggiunge - dobbiamo recuperare la loro fiducia ma per farlo dobbiamo tornare a essere un vero partito di sinistra riformista. Faremo sicuramente un'opposizione netta sempre entrando nel merito, per ribadire il nostro essere alternativi sull'euro, sulla loro idea di Europa, sui modelli di integrazione, lì sfideremo sui temi sociali e sulle misure di contrasto alla povertà. Ma per essere efficaci dobbiamo crederci tutti e cambiare radicalmente la linea politica di questi ultimi anni", conclude.