Nozze Gb, il menù di Harry e Meghan per la colazione a castello

Roma, 19 mag. - Kensington Palace ha rivelato il menù della colazione offerta dalla regina nella Sala dei banchetti del castello di Windsor ai neo sposi, Harry e Meghan, da oggi diventati il Duca e la Duchessa di Sussex. Il banchetto è stato preparato da uno stuolo di cuochi e aiutanti sotto la guida dello chef reale Mark Flanagan.

Harry e Meghan hanno scelto personalmente il menù e hanno puntato su ingredienti inglesi, di stagione e freschi, coltivati se possibile nelle proprietà della corona. Nei piatti consumati in piedi dagli invitati, perché il banchetto é a buffet, figurano scampi scozzesi in salmone affumicato con crema di limone; asparagi inglesi grigliati avvolti in prosciutto di Cumbria; agnello di Windsor. Molti accenti anche vegani come la tartare di pomodoro e basilico con perle di aceto balsamico; panna cotta ai piselli con uova di quaglia e verbena al limone.

La torta nuziale, ideata dalla pasticcera americana Claire Ptak, è una combinazione di limone, fiori di sambuco e crema al burro. Montata non nel modo tradizionale, altro strappo alla regola.