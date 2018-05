Salvini: Berlusconi premier? In democrazia decidono gli italiani

Milano, 19 mag. - "In democrazia decidono gli italiani". Matteo Salvini ha replicato così a chi gli ha chiesto un commento sulle ultime dichiarazioni di Silvio Berlusconi, che si è autocandidato alla guida del governo. "Non sono mai stato così tranquillo e così voglioso di fare qualcosa per il Paese", ha detto Salvini al suo arrivo ad un gazebo della Lega a Milano, dove si raccolgono le adesioni al contratto di governo stipulato con il Movimento 5 Stelle. "Parlare per se stessi va bene, io parlo a nome di alcuni milioni italiani che vogliono un cambiamento che non hanno avuto negli scorsi altri anni. E conto di dare risposte non solo agli elettori della Lega ma anche di centrodestra".