Dubai, 19 mag. - Un'indagine "è in corso per identificare tutte le persone coinvolte" e adottare le misure appropriate, ha detto un portavoce dei servizi di sicurezza sauditi, citati dall'agenzia ufficiale Spa, accusando le persone arrestate di aver avuto "contatti sospetti con parti straniere", aver fornito sostegno finanziario a "elementi ostili all'estero" e aver reclutato funzionari.

Riad ha annunciato lo scorso settembre per il prossimo 24 giugno la revoca del divieto di guida per le donne.