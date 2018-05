Arabia saudita, arrestati 7 attivisti per diritti delle donne

Dubai, 19 mag. - Sette attivisti per i diritti delle donne sono stati arrestati in Arabia Saudita a meno di un mese dalla revoca del divieto di guida per le donne.

Le autorità saudite hanno riferito oggi di aver arrestato "sette persone che hanno cercato di attentare alla sicurezza e alla stabilità del regno (...) e di minare l'unità nazionale". Secondo Human Rights Watch (Hrw), i sette attivisti sono detenuti da martedì scorso e tra loro ci sono Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef ed Eman al-Nafjan, tre donne note per la loro battaglia contro il divieto di guida e il sistema di tutela maschile in vigore nel Paese. (Segue)