Washington, 19 mag. - "Emozionante e felice": così il padre di Meghan ha commentato il matrimonio della figlia con il principe Harry, seguito in televisione dalla California dove si trova in convalescenza per un intervento chirurgico al cuore. Thomas Markle, 73 anni, ha anche espresso rammarico per non aver potuto partecipare alle nozze: "La mia bambina è bella e sembra molto felice. Avrei voluto essere lì - ha detto al sito di gossip TMZ - auguro loro tutta la felicità possibile".