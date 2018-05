Barcellona, 19 mag. - Il nuovo presidente della Catalogna ha incluso due ex ministri detenuti da Madrid, per aver sostenuto l'indipendenza dalla Spagna, e altri due in esilio nel proprio governo regionale.

L'indipendentista Quim Torra ha pubblicato il decreto di nomina dei membri del nuovo esecutivo catalano, ma la formazione del governo potrebbe essere bloccata da Madrid, che ha commissariato la regione il 27 ottobre scorso, quando dichiarò la propria indipendenza.