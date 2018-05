Boccia (Pd): governo Lega-M5S nasce per responsabilità politica Pd

Roma, 19 mag. - "Se nasce il governo Lega-M5S la responsabilità politica è anche del Partito democratico, perché il Pd, rifiutando qualsiasi tipo di dialogo e confronto con il M5S, ha abdicato alla sua funzione politica". Lo ha detto Francesco Boccia, esponente di Fronte Democratico, intervenendo all'assemblea nazionale del Pd.

"Avremmo potuto evitare - ha aggiunto - questa pessima saldatura politica che vira a destra il governo del Paese con il protagonismo della Lega. Oggi non è il tempo per parlarne in assemblea ma va sottolineato; oggi dobbiamo dare forza al partito per gestire un congresso aperto. Anche le ragioni di questa scelta, come le ragioni di molte scelte di questo ciclo politico caratterizzato dalle segreterie Renzi vanno affrontate in un congresso che tutti vogliamo. Non c'è chi lo vuole più di altri. Serve e va fatto correttamente. Ne abbiamo bisogno per capire qual è la linea politica che il Pd vuole seguire e l'orizzonte che vogliamo dare al Paese in una fase storica nuova".