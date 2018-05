Calderoli: proposta di legge per ergastolo agli stupratori -2

Roma, 19 mag. - "A furia di difendere e tutelare sempre Caino abbiamo permesso centinaia - sostiene Calderoli - di femminici e stupri. Adesso basta, la sicurezza e il rispetto delle leggi non possono essere opzionali e chi sbaglia deve pagare: questi criminali devono marcire in galera e non uscire più. Per cui visto che in Parlamento è impossibile far passare la mia proposta di legge sulla castrazione chimica per gli stupratori, propongo un'alternativa che avrebbe efficacia sia in termini repressivi che preventivi per il messaggio che invierebbe ai malintenzionati: il fine pena mai per chi violenta".

"Nei prossimi giorni presenterò una proposta di legge per applicare la pena dell'ergastolo ai colpevoli di violenza sessuale, perché uno stupro equivale ad un omicidio dell'anima, ad una vita rovinata per sempre. Chi violenta una donna deve marcire in galera e non uscire mai più", conclude.