Calderoli: proposta di legge per ergastolo agli stupratori

Roma, 19 mag. - "In un Paese normale, dove le leggi valgono ed esiste la certezza della pena, non possono accadere fatti così gravi come quello accaduto a Roma, dove una donna alla fermata del bus viene sequestrata con la forza da due immigrati e trascinata via in macchina per finire sotto le grinfie di un branco di quattro aguzzini che per ore la seviziano e la stuprano". Lo afferma in una nota il senatore della Lega, Roberto Calderoli.

"Le politiche buoniste e lassiste degli ultimi anni - aggiunge - hanno fatto passare l'idea, tra i malviventi, che in Italia si possa fare di tutto tanto in galera ci si resta pochissimo e alla fine il conto dell'orrore e del dolore lo pagano solo le vittime e le loro famiglie. Non è così, non può essere così, non sarà più così".

