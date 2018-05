Paita (Pd): congresso inevitabile per abbandonare logica caminetti

Roma, 19 mag. - "Sono intervenuta in assemblea nazionale per dire che il congresso è inevitabile e deve essere vissuto come una occasione straordinaria per rilanciare il nostro profilo riformista anche alla luce del ruolo di opposizione che dovremo affrontare. D'altronde nel nostro partito c'è chi sarebbe stato disponibile ad un accordo con il Movimento 5 stelle". Lo scrive su Facebook Raffaella Paita, parlamentare del Pd.

"Io ero e sono totalmente contraria - aggiunge - e anche alla luce dei contenuti emersi nel contratto credo che tutti dovrebbero riconoscere che Renzi ha tenuto una posizione giusta per il futuro del Pd. Questi temi possono essere affrontati solo in una assise congressuale riconsegnando la parola al nostro popolo e abbandonando definitivamente la logica dei caminetti in cui rischia di precipitare il Pd", conclude la deputata dem.