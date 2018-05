Harry e Meghan si sono sposati a Windsor, pubblico in festa -3

Roma, 19 mag. - Fra gli invitati alla cerimonia figuravano il cantante britannico Elton John, la tennista americana Serena Williams, l'attore americano George Clooney con la moglie Amal, la star televisiva americana Oprah Wimfrey, l'ex star del calcio britannico David Beckam con la moglie ex Spice Girl e stilista Victoria. Invitate anche le ex fidanzate di Harry, Chelsy Davy e Cressida Bonas.

Dopo il bagno di folla per le stradine di Windsor, la coppia raggiungeva direttamente la sala dei banchetti del castello di Windsor per una colazione offerta dalla regina per 600 invitati. In serata proseguiranno i festeggiamenti in una villa di campagna del XVII secolo vicina al castello, Fragmore House, offerta dal Principe Carlo. Altro strappo alla tradizione, anche la sposa farà un discorso durante il ricevimento, oltre al Principe Harry e a William.