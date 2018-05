Harry e Meghan si sono sposati a Windsor, pubblico in festa -2

Roma, 19 mag. - Gli sposi si sono detti "si" davanti alla regina Elisabetta II e ai loro invitati, fra cui un nutrito numero di star invitate alla cerimonia, iniziata poco dopo mezzogiorno con qualche minuto di ritardo sul programma ufficiale. Durante la cerimonia, la coppia è apparsa complice, si è tenuta per mano mentre risuonavana la versione di Ben E. King della canzone "Stand By Me", interpretata da un coro gospel, e l'inno della squadra di rugby del Galles, tocchi di modernità in una cerimonia altrimenti dai toni tradizionali.

Nelle strade della pittoresca cittadina di Windsor, la canzone è stata ripresa in coro dalle persone assiepate a decine di migliaia lungo la strada - si stima fossero 100.000 - per assistere allo spettacolo, bandiere britanniche alla mano. Il pubblico, silenzioso durante il giuramento, ha sorriso vedendo dagli schermi giganti le reazioni leggermente imbarazzate o divertite della famiglia reale al discorso infiammato sul potere dell'amore di Michael Curry, capo della Chiesa anglicana americana.

Meghan Markle, che indossava un vestito bianco sobrio ed elegante creato dalla stilista britannica Clare Waight per Givenchy, è arrivata a bordo di una Rolls-Royce bordeaux, poco dopo il suo futuro marito, in uniforme, venuto a piedi con il fratello e testimone William. Meghan, il cui padre era assente per motivi di salute, ha percorso una prima parte della navata da sola, poi all'altezza del coro, ha trovato il Principe Carlo che l'ha accompagnata all'altare. Dove c'era Harry ad attenderla che come prime parole le ha detto: "Sei meravigliosa". La madre di Meghan, Doria Ragland, una insegnante di yoga, sola rappresentante della famiglia, è apparsa visibilmente emozionata. Dall'alba, i fan britannici, ma anche americani, hanno preso d'assalto i treni per Windsor, distante una trentina di chilometri da Londra. (segue)