Pd, Boccia: sì a relazione Martina, no sarebbe incomprensibile

Roma, 19 mag. - "Alla richiesta di Martina si può rispondere solo con un sì, farei fatica a capire un no. E' una richiesta che ci ricompatta, evita speculazioni". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato dell'area di Michele Emiliano, all'assemblea del Pd.

"Abbiamo - ha aggiunto - bisogno di un segretario che garantisca un terreno di gioco chiaro, limpido e trasparente. Vorrei un congresso non lampo, non breve, che consenta ai candidati di raccogliere nuove adesioni. L'ultima volta non lo abbiamo fatto perchè serviva un bagno di folla, ma con il bagno di folla si restringe la maglietta. Abbiamo bisogno di riaprire i cancelli".