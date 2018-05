Pd, Fassino: serve segnale unità, votare relazione di Martina

Roma, 19 mag. - "Da questa assemblea arrivi al Paese un segnale di unità, è la cosa che ci domanda la nostra gente, i nostri elettori. Usciamo con un voto unitario intorno alla relazione di Maurizio Martina". Lo ha detto Piero Fassino all'assemblea del Pd.

"Ci possono essere passaggi di una relazione che non piacciono - ha spiegato - ho votato relazioni di cui non condividevo tutto. Un partito non è solo un programma, un partito è la consapevolezza di un comune destino. L'unità è un valore e questo è un momento in cui abbiamo bisogno di trasmettere questo valore, perchè dobbiamo cominciare una opposizione difficile e probabilmente anche lunga".