Cattaneo: no alla Tav una follia, Fi contro governo improvvisato

Roma, 19 mag. - "Di fronte a certe proposte assurde, come il no a priori alla TAV, non si può tacere. Il no alla grandi opere e alle infrastrutture strategiche di cui il Paese ha bisogno, contenuto nel contratto di governo, è una follia". Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e membro del Comitato di presidenza del partito di Silvio Berlusconi.

"Forza Italia, se queste sono le premesse, sarà contro un'impostazione di governo assolutamente improvvisata, superficiale e avventuriera. Si rischiano danni enormi per il Paese", conclude.